Nuove sirene di mercato per Sergej Milinkovic-Savic. Il direttore sportivo della Lazio, Tare non esclude la cessione del centrocampista serbo: "Partirà solo se arriveranno offerte che andranno bene a lui e a noi, in caso contrario resterà e noi saremo felici di tenerlo". Secondo la Gazzetta dello Sport, si stanno muovendo tre big europee: Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Leonardo avrebbe già fatto un'offerta da 80 milioni di euro, comprensiva del cartellino di Marusic.



Intanto il club biancoceleste si sta già muovendo per l'eventuale dopo Milinkovic. Sin dall'anno scorso il nome del giovane ungherese Szoboszlai è l'idea forte, ma il giocatore del Salisburgo (pur avendo potenzialità enormi) è ritenuto ancora poco maturo. Un giocatore più pronto e molto apprezzato dalle parti di Formello è invece l’argentino De Paul, che l'Udinese può lasciar partire, ma a cifre molto alte. Con la famiglia Pozzo, peraltro, la Lazio dovrà discutere pure del centravanti colombiano Suarez (Watford). Per la difesa invece l’obiettivo principale resta l'albanese del Verona Kumbulla. A centrocampo, intanto, è sicuro l’arrivo a paramento zero dall'Eibar dell'argentino Escalante.