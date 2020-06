Il direttore sportivo della Lazioè intervenuto a Sky Sport e ha risposto a diverse domande di mercato, a partire dal futuro del capocannoniere della Serie A: "". Anche Sergejè un calciatore molto ambito sul mercato: "Il rapporto tra Milinkovic e la Lazio non morirà mai, c'è un legame molto forte. Su questo non ho dubbio. Dall'altro lato, va vista e rivista la situazione, i desideri di cui abbiamo parlato insieme.Se non ci saranno offerte che andranno bene a lui e a noi, rimarrà volentieri e noi saremmo felici di tenerlo. Quota 100? Non sono bravo a fare numeri, è un giocatore di prima fascia".Il legame con questa società va al di là della normalità. Nessuno sente più addosso questa maglia che lui". Anche Tare è molto legato ai colori biancocelesti, ma la scorsa estate c'è stata la possibilità di andare via: ". Quando devi fare una scelta, poi la Lazio è la Lazio per me, è dentro il mio cuore. Lo posso dire con grande sincerità, mi sento laziale. Il mio legame con questo club è al di là di quella professionale".Anche se ha 34 anni è sempre un giocatore integro, molto forte e con grande esperienza internazionale. Ho avuto modo di incontrarlo, di conoscerlo da vicino. Ho avuto modo di conoscere prima di tutto una grande persona, e poi un professionista. Avevo intuito che la sua priorità fosse la sua permanenza a Roma, anche per la famiglia. È stata una grande sorpresa conoscerlo".