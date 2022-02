Molto più che un sergente. Quelli di Milinkovic stanno diventando numeri da condottiero vero e proprio. Il centrocampista è sempre più trascinatore di tutta la Lazio, avendo partecipato a 6 delle ultime 12 reti dei biancocelesti (3 gol e 3 assist). In totale quest'anno sono 16 timbri in zona gol: 8 marcature personali e 8 assistenze. In Europa solo Payet con un gol e un assist in più all'Olympique Marsiglia ha fatto meglio in stagione (considerando anche le coppe, ndr).