Un po' come era successo quattro anni fa in Russia, quando i verdeoro vinsero con lo stesso punteggio (2-0) nella terza e ultima giornata della fase a gironi eliminando i serbi. Che ora invece hanno l'occasione di rifarsi nelle prossime due sfide con Camerun e Svizzera, in programma rispettivamente lunedì 28 novembre e venerdì 2 dicembre.nella prossima stagione. Un Mondiale non all'altezza della sua fama non sarebbe una brutta notizia per il club bianconero: in tal caso non aumenterebbe la concorrenza per il suo acquisto, inoltre il calciatore potrebbe avere un motivo in più per lasciare la Lazio e fare il salto in una grande squadra.al massimo: la metà rispetto alla valutazione fatta a parole dal presidente Lotito per il suo cartellino.In ogni caso il mercato estivo del 2023 è ancora lontano, quindi ci sarà tempo e modo per trattare. Anche se Lotito è un osso duro.