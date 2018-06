La Juventus chiama, Sergej Milinkovic-Savic risponde. Il centrocampista serbo della Lazio ha dichiarato dopo l'eliminazione dal Mondiale in Russia: "Ora mi riposo. Torno a casa, alla Lazio, dove ho un contratto. Poi vedremo se resto o vado via, dipende dal presidente Lotito e dal ds Tare. Parlerò con loro. La quotazione da 150 milioni di euro non è un peso, ma una motivazione a fare meglio. Ogni giorno vedo spuntare una squadra diversa che mi vorrebbe, è uno stimolo. La Juve è una grande squadra, al top in Italia: lo si vede dagli scudetti e dalle coppe Italia in bacheca. In più c'è anche mio fratello a Torino, anche se devo vedere cosa fa lui. Vorrebbe giocare un po' di più, ma Sirigu è un grande portiere. Non è che io seguirò mio fratello (ride, ndr), ma la famiglia per me è importante. Ai tifosi della Lazio dico che ho passato tre anni bellissimi e che comunque mi resteranno nel cuore. Ora rientro e vedrò se restare o se andare. Dipende dalla società. Meglio Italia o estero? Ci penso fra qualche giorno. Con Tare ci sentiamo dopo ogni partita e ho parlato anche con Inzaghi due o tre volte. Ho letto che la Lazio vuole Grujic, gli ho detto che se va a Roma si troverà bene. Gli lascio direttamente maglia e armadietto? Ehi, io non ho detto che vado via dalla Lazio…".



DOMANDA E OFFERTA - Al momento Lotito chiede cifre impensabili: dalla prima richiesta di 90 milioni più 20 di bonus sarebbe salito a 110 più il cartellino del gioiello Bentancur. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, su queste basi la Signora non si siede al tavolo, ma il migliore alleato è la clessidra: se con il passare delle settimane la Lazio dovesse trovarsi priva di offerte sensibili, potrebbe abbassare il tiro. In quel caso la Juve non si troverà di certo impreparata e potrebbe staccare l'assegno più robusto della storia: più di quello con scritto '90' per Gonzalo Higuain al Napoli.



MERCATO IN USCITA - Inevitabile, però, che una simile operazione-monstre possa nascere solo grazie a una dolorosa (e danarosa) cessione. Per questo le antenne sono dritte sul nuovo Chelsea di Sarri: non sono ancora arrivate offerte ufficiali né per Higuain né per Rugani, ma non significa che questo non succeda presto. In caso di doppia ipotetica partenza, entrerebbero 100 milioni e passa (60 più 40). Le big della Premier sono in attesa anche sul fronte Alex Sandro, ma neanche la Juve ha fretta di rinnovare. E Pjanic? Le sirene catalane non si sono (ancora) tradotte in proposta economica, ma la prospettiva Barça non dispiace. Però la Juve mai vorrebbe privarsi del centro di gravità, per questo è pronta a difendersi, anzi vuole rilanciare con il rinnovo. Se però la cifra sul piatto fosse over size, oltre 80 milioni, tutto potrebbe tornare in discussione. Senza dimenticare che l'operazione Mandragora-Udinese porta 20 milioni e Sturaro è ormai sulla via della Premier: in pole c'è il Newcastle, pronto ad avvicinarsi alla ventina richiesta dai bianconeri. Cerri è nel mirino del Genoa per 15 milioni, mentre su Favilli sarebbe il Wolverhampton a investire. Poi c'è Pjaca, sospeso tra la possibilità di restare in Italia, a Firenze, e la voglia di Spagna (più Siviglia che Valencia).