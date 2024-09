Milinkovic o Paleari, chi è il portiere titolare nel Torino

Getty Images

Dopo sette partite da titolare, comprese le gara di Coppa Italia contro Cosenza ed Empoli,. A sorpresa. Il serbo non era neanche in panchina, ma il motivo è legato alle condizioni del giocatore: durante il riscaldamento è stato costretto a fermarsi a causa di un problema fisico, e a rinunciare, quindi, a scendere in campo contro i biancocelesti.- Quella di lasciarlo fuori è stata una scelta obbligata per Vanoli, che al suo posto ha lanciato da titolare l'ex Benevento Paleari, al debutto assoluto in maglia granata.. La partita non è andata benissimo, perché il Torino perde 2-3 e Paleari viene infilato prima da Guendouzi nel primo tempo, poi da Dia e Noslin nella ripresa.

- L'assenza di Milinkovic-Savic quindi è stata dettata unicamente da un problema fisico del portiere serbo, il portiere titolare del Torino rimane lui e. A meno che il problema fisico non dovesse essere più grave del previsto e costringerlo a saltare anche la prossima gara, al momento però non sembra preoccupare l'allenatore.