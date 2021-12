Tensioni in casa Lazio per il comportamento di Milinkovic in questo periodo. L'atteggiamento del serbo sta indispettendo molto tecnico e società secondo quanto riporta oggi Il Messaggero.



Sarri lo accusa di essere arrogante e presuntuoso. L'abbandono della cena di Natale sembra sia stato il culmine di una situazione di malcontento latente, che si trascina da un po'. Al di là della multa comminata dal club per essere andato via prima dall'evento al St. Regis Hotel, Lotito è convinto che sia arrivato il momento di aprire un nuovo ciclo per i biancocelesti. E il rinnovamento potrebbe partire proprio dalla cessione del sergente a fine stagione.