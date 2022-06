Sono tanti gli occhi puntati su Milinkovic. Poche, anzi nessuna, le offerte arrivate invece sul tavolino di Lotito. Almeno non quelle sufficienti a convincere il presidente a sedersi per una eventuale trattativa. Oggi il Corriere dello Sport parla di manifestazioni d'interesse dalla Premier League. Tutte però si spengono davanti al prezzo che viene fatto per il calciatore.



65 milioni è la proposta massima che, secondo il quotidiano, gli agenti del Sergente potrebbero riuscire a recapitare a Formello. Lontani dai 75-80 minimi richiesti. La gara al ribasso può essere influenzata dal fatto che il giocatore ha 27 anni, il contratto in scadenza tra due e che ha giocato poco in Champions League. Tutte scuse, secondo la dirigenza capitolina, per tentare di strappare uno sconto, che nessuno però ha intenzione di concedere. Perciò, se le cose resteranno così, dopo gli impegni con la Serbia il centrocampista si godrà un po' di vacanze e si aggregerà poi al resto del gruppo ad Auronzo per il ritiro estivo.