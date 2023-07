Sergej Milinkovic-Savic alla fine lascia la Lazio, ma non lo fa per restare in Italia e nemmeno in Europa: è arrivata la conferma direttamente dal presidente dei biancocelesti Claudio Lotito, che ne ha parlato a Tag News 24:"Allo stato non ho firmato nulla. Non so se c’è l’offerta dall’Arabia, mi hanno detto che c’è e vale molto per il giocatore e meno per la società.. Non è un problema di rapporti con la società, è un problema di testa. Non era un problema di soldi con noi,”.- “Perché va via? Non so se sia un problema di stimoli, se uno vuole andare in Arabia lo stimolo sono solo i soldi. Ma dovete chiederlo a lui. Ho cercato fino all’ultimo di tenerlo, ma quando uno mi chiede per un fatto suo e personale di andare via che posso fare? Noi eravamo disponibili a rinnovare il contratto ed incrementarlo. Ho un bel rapporto con lui, ma alla fine il giocatore decide quello che vuole fare nella vita.”.“Questa offerta non è concretamente arrivata, quando sarà firmato il contratto e sarà fatto il pagamento sarà fatta. Fin quando sarà un tesserato della Lazio andrà in ritiro, quando non lo sarà più andrà dove avrà deciso. Io non ho parlato di un’offerta giusta, perchéHo preso un impegno con il ragazzo, che se fosse arrivata un’offerta normale minima per la Lazio poteva andare.. Questo è un atto di fede che sto facendo nei confronti del calciatore per un impegno che ho assunto”.