L'affare che potrebbe portare Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio al Manchester United è al momento in stand-by. I Red Devils non hanno ancora venduto Paul Pogba liberando spazio per il suo acquisto e allora il centrocampista serba ha deciso di godersi al mare i giorni liberi concessi da Simone Inzaghi alla squadra. Non da solo, ovviamente, bensì in compagnia dell'ormai storica e bellissima fidanzata Natalija Ilic. I due sono innamoratissimi e lei, in costume, lascia senza fiato. Ecco le foto nella nostra gallery.