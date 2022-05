Un grande obiettivo per il centrocampo.Cherubini è al lavoro per regalare ad Allegri un rinforzo in mezzo, che possa far fare al reparto il salto di qualità., punto di forza della Lazio di Sarri, che non vorrebbe liberarsi di lui ma che potrebbe essere costretta a valutare offerte. Lo ha fatto capire il presidente Claudio Lotito, intervistato a Rai Sport: "Non è in vendita, lo stimo molto. Non l'ho mai messo in vendita, c'è il cartello vendesi? Per comprare c'è bisogno di chi vende. Io stimo molto Milinkovic, può fare la differenza e con lui ho un buon rapporto.Nella mia società esiste prima il valore umano e poi quello economico. Quando mi fu fatta un'offerta indecente da 140 milioni, ho ritenuto di non venderlo. Sono l'unico caso della storia del mondo, oggi c'è un problema di rispetto verso uomo e calciatore.Molto, insomma, dipenderà dalla proposta che arriverà al numero uno biancoceleste e dalla volontà del giocatore, stimolato all'idea di provare qualcosa di diverso dopo sette anni a Roma. Finita la stagione il serbo ex Genk parlerà con la sua famiglia, con i suoi agenti e prenderà una decisione. Non è escluso che possa chiedere un consiglio al commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic, che a Tuttosport si è già espresso: "Soprattutto Lotito, che per il suo cartellino è sceso sotto i 100 milioni, ma continua a chiederne 70-80. Federico Cherubini parla spesso con il suo agente Mateja Kezman, trovare un accordo su ingaggio e durata del contratto non sarebbe un problema,e la necessità di cedere per finanziare il mercato. In quest'ottica attenzione, oltre a Ramsey, alle situazioni di Rabiot e soprattutto Arthur.