Milinkovic-Savic è pronto ad infiammare il mercato internazionale. La Lazio valuta il centrocampista serbo almeno 100 milioni di euro ma la strategia di Lotito è di aspettare il Mondiale: il presidente biancoceleste è convinto che Sergej potrà essere grande protagonista in Russia e che il prezzo lieviterà ancora. Dalla Capitale al momento non si vuole ragionare su eventuali contropartite: attualmente i club che potrebbero sostenere un simile investimento per Milinkovic, secondo Sky Sport, sono PSG, Manchester City e Real Madrid. Proprio i Blancos rappresenterebbero la destinazione preferita dal giocatore. Un’estate fa un tentativo lo fece la Juventus, che continua ad essere fortemente interessata al classe ’95 nonostante il muro eretto da Lotito.