Un viaggio a Parigi, che con il mercato non ha nulla a che vedere. Ma che potrebbe essere riproposto in estate, quando gli scenari saranno diversi. Sergej Milinkovic-Savic dopo il successo di Cagliari, ha sfruttato i due giorni di riposo per volare a Parigi con la fidanzata Natalija Ilic. Una fuga d'amore, nella città delle coppie, che non c'entra nulla con Paris Saint-Germain. Almeno per il momento. Il nome del serbo è infatti da tempo sulla lista di Leonardo, che stravede per lui dai tempi del Milan. Nel 2018 aveva fatto un tentativo concreto con la Lazio, ricevendo picche come risposta, in estate potrebbe tornare alla carica. Con un altro budget a disposizione.



SFIDA ALLO UNITED - Lotito, si sa, non è un presidente con il quale è semplice trattare. Non si fa prendere alla gola, quando fissa un prezzo è difficile fargli cambiare idea. Ma il Psg ha gli argomenti giusti per convincerlo a liberare l'ex centrocampista del Genk, che sta pensando seriamente di cambiare aria a fine stagione. La richiesta di 100 milioni di euro è destinata a scendere, ma per il suo cartellino ne servono 70-80. Un investimento alla portata della proprietà qatariota, che dovrà sfidare il Manchester United, che lo considera l'erede di Pogba.