12 gol e 21 assist in 47 partite stagionali con la maglia della Lazio. Parlano i numeri per Luis Alberto e dicono tanto della sua crescita in biancoceleste. Arrivato nell’estate del 2016 dal Liverpool per soli 4 milioni di euro, è esploso nell’ultima stagione sotto la guida di Simone Inzaghi, diventando una certezza della Lazio. Una o la certezza? Stefan de Vrij sarà un nuovo giocatore dell’Inter, Sergej Milinkovic-Savic è il desiderio di mercato dei top club europei e Felipe Anderson è sempre più lontano dal rinnovo. Ciro Immobile salvo sorprese resterà in biancoceleste, ma Luis Alberto può rimanere l’unico vero ispiratore di gioco offensivo della Lazio.



MILINKOVIC - Sergej Milinkovic-Savic è il sogno di mercato della Juventus ed è seguito anche da Manchester City e Real Madrid: il presidente Lotito chiede oltre 100 milioni di euro per il suo cartellino. La partenza dalla Lazio non è certa, ma mai come adesso c’è l’impressione che il serbo classe 1995 voglia confrontarsi coi più forti, in Champions League. Ma non solo per partecipare, Milinkovic vuole un top club con cui puntare a vincerla. Juve, City e Real sono club graditi al giocatore, disposto a trasferirsi per continuare a essere un titolare: i bianconeri potrebbero sicuramente garantirgli maggiori garanzie.



FELIPE ANDERSON - Questa volta l’avventura alla Lazio del brasiliano può davvero essere giunta al capolinea. Dopo le voci in passato e il mancato trasferimento al Manchester United nell'estate 2015, questa volta il brasiliano può dire addio. Le possibilità che Felipe Anderson rinnovi il contratto in scadenza nel 2020 sono sempre meno. Sulle tracce dell’esterno d’attacco c’è il West Ham di Manuel Pellegrini, pronto a investire oltre 30 milioni di euro. Sempre vivo anche l’interesse di Chelsea, Leicester e soprattutto Monaco, che potrebbe acquistare il giocatore grazie all’intermediazione di Jorge Mendes.



LUIS ALBERTO - E Luis Alberto? Dopo aver rinnovato il proprio contratto fino al 2022, l’illusionista biancoceleste è destinato a rimanere a disposizione di Simone Inzaghi. Nonostante il Siviglia faccia sul serio, con una proposta da circa 20 milioni di euro. La Lazio non vuole cederlo e valuta il suo cartellino almeno 60 milioni dopo la strepitosa stagione che si è da poco conclusa. È diventato un faro della squadra, dopo una prima annata da oggetto misterioso. Adesso Inzaghi si coccola il proprio gioiello, da cui ripartirà sicuramente l’anno prossimo per provare di nuovo a raggiungere la Champions League dopo il ko con l’Inter all’ultimo turno. Milinkovic-Savic può spiccare il volo, Felipe Anderson è pronto cambiare aria: la Lazio di Inzaghi riparte da Luis Alberto.



@AleCosattini