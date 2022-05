Anche Lotito in trasferta questa sera con la Lazio. Il presidente biancoceleste - scrive Repubblica oggi - sarà a Torino con la squadra e potrebbe approfittare del match contro la Juventus per parlare con Agnelli di Milinkovic.



Un incontro tra i due è comunque in programma. Il sergente è un obiettivo di mercato dei bianconeri che potrebbero mettere sul piatto alcune contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino. Prematuro per ora parlare di trattativa vera e propria. Il Sergente intanto stasera proverà a trascinare i compagni verso l'Europa, magari con una grande partita, che convinca la Vecchia Signora - destinazione eventuale molto gradita al serbo - ad investire su di lui.