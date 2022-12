E' trascorso meno di un mese dall'ultima giornata di campionato prima della sosta, e dalle voci di mercato che interessavano i top player della Serie A, primo fra tutti. E' passato meno di un mese, ma verrebbe da dire che sembra trascorso un anno, perché la squadra alla quale il nome del serbo veniva accostato con insistenza,che potrebbe condizionarne fortemente anche il mercato.E' cosìe da domani riprenderà ad allenarsi agli ordini di Maurizio Sarri cona livello internazionale, perché il numero 21 biancoceleste, dominante in Serie A, ha confermato i suoi limiti al di fuori dei confini del nostro campionato.Durante i Mondiali, di lui ha parlato, in questi termini: ". Dal punto di vista tecnico abbiamo interesse a rinnovare perché è un grande giocatore e un grande uomo, mi auguro che altrettanta valutazione la faccia il calciatore. Appuntamento in agenda? Che stiamo facendo calciomercato?!?, a partire dalla vita stessa. Milinkovic è un giocatore su cui la Lazio punta, è un valore aggiunto".La sensazione è che in molti, in questa fase, sia siano trovati con il, non sapendo più come muoversi.all'investimento importante sul Sergente, per inserirlo in rosa al posto di, in scadenza di contratto. In questo momento, però,, che a più riprese ha fatto capire di essere pronto a un cambiamento nella sua carriera., consapevole che fra gennaio e giugno bisogna vendere o rinnovare. Alla terza via (parametro zero nel 2024) nessuno ci vuole arrivare, né Milinkovic (per riconoscenza nei confronti del club che gli ha permesso di affermarsi), né tantomeno la Lazio.