Diego Milito ricorda a DAZN: “Non è facile soprattutto se vieni da una stagione in cui vinci, abbiamo fatto fatica con Benitez e c’era anche il Mondiale nel 2010. In tanti siamo arrivati in ritardo e non abbiamo fatto la miglior preparazione possibile. Quando cominci così così diventa difficile reindirizzare la stagione anche se poi siamo arrivati secondi in campionato, ai quarti di Champions e abbiamo vinto la Coppa Italia. Emozionalmente il fatto anche che andasse via Mourinho era diverso non averlo in spogliatoio. Cambiare non è facile, però piano piano abbiamo chiuso anche quella stagione”.