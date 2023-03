Il 2-1 dell’ai danni delladi Maurizio Sarri è arrivato da unCHI È – Dopo aver iniziato nell’, il giovane di Vrbas è cresciuto nelle giovanili deldal 2014 al 2019. L’ungherese classe 2003 era arrivato in Italia con l’appellativo di ‘Nuovo Bale’ . Nel 2021 era stato aggregato alla, partecipando anche alla. Aveva messo in mostra delle ottime qualità, ma la dirigenza ha deciso di cedere il giocatore a titolo definitivo all’AZ Alkmar, per- Nelle primecol club di Eredivisie, Kerkez ha realizzato, contribuendo in maniera notevole ad un avvio di campionato molto positivo. Questa crescita lo ha portato adla nazionale maggiore dell’, in una partita complicata con laL’avventura in Italia al Milan non è decollata, e quello slot da vice Theo Hernandez se l’è presoMa l’Italia strizza di nuovo l’occhio a Kerkez: nel mercato di gennaio, proprioconvinta dalle prestazioni positive del giocatore.è un club fortemente interessato al giocatore che è stato individuato come, in scadenza a giugno e già con qualche richiesta sul tavolo. E occhio anche all’interesse della Real Sociedad. Da nuovo Bale (mancato) a protagonista dila rappresentazione del concetto diper eccellenza.