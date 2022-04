L'incredibile aggressione di un "tifoso" del #Foggia verso l'ex #Iemmello, autore di una doppietta stasera e poi sostituito per non avvelenare il clima dal tecnico del Catanzaro Vivarini. Seguirà peraltro un'ulteriore invasione di campo più tardi... pic.twitter.com/Hv4cdnqSAp — Filippo Maggi (@Filippomaggi97) April 11, 2022

- già scossa negli ultimi giorni dal caso Catania -. Nel posticipo della 36esima giornata del girone C,che per il pesante 6-2 rifilato dai calabresi alla squadra di Zeman.- Sul risultato di 1-5,- attaccante con un passato in Serie A nel Sassuolo ed ex giocatore del Foggia dal 2014 al 2016 e nell’annata 2018/2019 con un bottino di 52 reti in 98 partite -Iemmello, già autore di una doppietta, si stava apprestando a calciare un rigore quando, generando una situazione di grande tensione che l’arbitro ha provato a sedare interrompendo momentaneamente la partita. Tuttavia la situazione non è rientrata, visto che sul 2-6 un’altra invasione e l’espulsione di un collaboratore di Zeman hanno costretto il direttore di gara ad un successivo intervento.(che nell’ultima annata in rossonero aveva subito un grave atto di intimidazione con l’incendio appiccato alla sua automobile)e, in attesa di provvedimenti disciplinari che si preannunciano durissimi (squalifica del campo certa) per il Foggia,sull’accaduto. “. È impensabile quello che è successo ieri,Davanti a dei bambini che guardano la loro squadra. Non parlo mai di calcio ma dopo ieri condanno fortemente il club del Foggia che non sa gestire la sua tifoseria e le partite che avvengono nel proprio stadio. Inutile che si dissociano nelle interviste, lo dimostrino con i fatti”, ha scritto dai propri profili social.