. Accanto alla possibilità di esprimersi, di condividere, d’informare di discutere ecc. rappresentano quella palestra impunita in cui potere dare sfogo al peggio di sé. Ce ne siamo accorti da tempo, dallaaffibbiato a, allaindirizzato a Laura, solo per fare alcuni esempi. Avviene sui social ma non solo, a dire la verità. Pensate che pochi mesi fa uno stimatissimo professore di storia, un intellettuale “progressista” autore di libri sulla globalizzazione, sui poveri e la carità, su Auschwitz, in una radio fiorentina non sapendo che giudizio politico dare della, l’ha definita. Lì s’è addirittura aperto il dibattito con i soliti appelli alla libertà d’espressione e al politically correct.Questo non per giustificare un manipolo di “tifosi” frustrati, ma per dire cheSì, perché nel calcio, quasi quasi al vituperio declamato ci siamo abituati., tranquillamente percepibile in diretta anche dai nostri comodi divani? Abbastanza semplice censurare e sanzionare la scritta razzista in curva con relativa responsabilità diretta; più difficile per non dire impossibile, identificare uno per uno gli urlatori di offese e ingiurie irripetibili eppure costantemente ripetute., è il leitmotiv condiviso da tutti o quasi, perfino dai più pii: se qualcuno sceglie di andare lì, in quella fossa dei leoni, non potrà mica scandalizzarsi per qualche “vaffa” o “morto ammazzato”.. Tanto più che il “vaffa” è diventato un fortunato (adesso un po’ in ribasso, per la verità) slogan politico dei nostri tempi.Da tempo i social sono diventati anche, anchedove l’invito a spedire giocatori e allenatori all’ altro mondo insieme a famiglie e parenti, con particolare riguardo alla moralità della mamma, è di prammatica.. Non ci piace, ma non ne siamo stupiti. In questi casi si potrebbe rispondere come Troisi.