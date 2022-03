Ivan Perisic ha chiuso una questione legale che durava dal 2018. L'esterno dell'Inter, eliminato ieri dalla Champions League nonostante la vittoria sul campo del Liverpool, ha evitato un processo mettendo mano al portafoglio: come riporta Il Giornale di Brescia, il croato ha risarcito con un assegno di qualche migliaia di euro il tifoso bresciano che aveva insultato e minacciato al termine di Inter-Sassuolo del 12 maggio 2018.



L'Inter perse la partita in malo modo, il bresciano se la prese con Perisic che replicò a muso duro, invitando il tifoso a scendere in campo per un faccia a faccia: al supporter venne dato un Daspo di tre anni, annullato poi dal Tar. Sul fronte penale, la Procura chiese l'archiviazione ma, dopo l'opposizione dell'avvocato Luca Broli (legale del tifoso), il gip dispose l'imputazione del calciatore. Perisic, però, ieri ha chiuso definitivamente i discorsi con scuse e assegno, che ha portato "all'estinzione del procedimento per condotta riparatoria".