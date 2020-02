Rinforzo del Liverpool a gennaio, Takumi Minamino si racconta a Sky Sports: "Mi hanno accolto tutti bene. Le parole migliori per descrivere i miei sentimenti alla firma con i Reds sono piacere e gioia. Non posso dire chi altro mi ha cercato, ma c'erano anche altri club di Premier e Bundesliga. La ragione per cui ho scelto di venire al Liverpool era perché giocare qui era uno dei miei sogni fin da bambino, quindi non avevo ragione per dire no. Mi piacciono Gerrard e Torres, il Liverpool era uno dei miei club preferiti. Sono rimasto molto impressionato dalla loro forte mentalità nella rimonta da 3-0 contro il Milan nella finale di Champions nel 2005".