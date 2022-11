l principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro dello sport saudita, è intervenuto a Sky Sports News ed ha parlato della possibilità che, dopo il Newcastle, anche Liverpool e Manchester United diventino di proprietà saudita:



"Spero di sì, se ci sono investitori e i numeri si sommano, è un buon affare. Dopo potrebbero intervenire il settore privato o le aziende dall'Arabia Saudita. La Premier League è il miglior campionato del mondo, tutti lo guardano, è il più visto e ci sono fan molto appassionati da noi. Quindi, sarebbe un vantaggio per tutti. Abbiamo un buon campionato, non il migliore in Asia, ma stiamo costruendo un futuro migliore".