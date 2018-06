Lorenzo Minotti, dagli studi di Sky Sport, consiglia Moussa Dembelé del Tottenham alla Juventus come occasione: "Dembelé viene da una stagione straordinaria, ha un valore enorme. Con lui, Allegri può passare al 4-2-3-1 mettendolo accanto a Pjanic come alternativa tattica, senza dimenticare Emre Can".