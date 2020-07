Intervenuto in studio a Sky Sport, Lorenzo Minotti ha raccontato le sue impressioni su Matteo Pessina del Verona: "Pessina a me piace veramente molto. Mi ricorda Pasalic per inserimenti, qualità e gol nelle gambe. Pensate l'abilità dell'Atalanta: il Milan lo ha ceduto nell'operazione Conti dando via Pessina che l'Atalanta ha visto prima, cresciuto, coccolato, prestato all'Hellas e ora diventa un patrimonio".