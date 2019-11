“Kessie è uno dei centrocampisti più importanti in Italia. E’ giovane, ha una struttura fisica importante, è straordinario, ma ogni giocatore va gestito e trattato in modo diverso. Kessie sta soffrendo il poco feeling che c’è al Milan ed auguro al Napoli di prenderlo, farebbe il colpo del secolo. Giuntoli è un conoscitore del calcio e chiunque prende Kessie fa un grande affare. Farà cose importantissime perché non gli manca nulla, forse solo una squadra che gli dia più fiducia.”. Così si è espresso l'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di Radio Marte.