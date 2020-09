Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, parla a Sportitalia della lotta scudetto nel campionato che da poco ha preso il via: "La Juventus rimane sempre la squadra da battere, ma l’Inter sta andando molto vicino e quest’anno potrà insidiarla per lo scudetto. Non bisogna dimenticare l’Atalanta che crescerà ancora, ha giocato bene in Champions e la metterei insieme all’Inter. Poi ci sono altre squadre, il Napoli ha un organico molto forte: ogni anno investe il giusto, anche se da gennaio ad oggi ha investito tanto".