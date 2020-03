Accostato ora al Milan per il dopo Ibrahimovic, Arkadiusz Milik era già stato un potenziale obiettivo rossonero sotto la gestione cinese. Lo conferma l'ex ds Massimiliano Mirabelli a Radio Kiss Kiss Napoli: "Milik era un mio vecchio pallino, dai tempi dell’Inter. Lo conosco molto bene e lo avrei voluto al Milan. Ha guadagnato molto andando al Napoli, con una valutazione molto alta e tutto è diventato molto complicato. Milik è un giocatore importante. Io mi auguro che non vada via dal Napoli perché è secondo me un attaccante di fascia alta e può giocare in qualsiasi club importante".