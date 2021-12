Intervista a TuttoJuve.com per l’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli. Il focus e su Manuel Locatelli, giocatore che aveva avuto nella sua esperienza in rossonero.



Parlando del tuo pupillo, quale è il tuo giudizio sui primi mesi alla Juve?



"Sarebbe stato più semplice giocare in una Juve vincente, penso sia normale che non abbia ancora dato il meglio di sé in una squadra in difficoltà. Nonostante ciò, però, è riuscito ad emergere a suon di buonissime prestazioni, d'altronde Manuel è un giocatore importantissimo".



Emerge in una Juve in difficoltà, certo, ma il meglio non lo ha fatto ancora vedere.



"Esatto, sta pagando un po' il cattivo avvio avuto dalla Juventus. Lui ha delle qualità importantissime, riesce a giocare in qualsiasi ruolo del centrocampo e trova sempre la verticalizzazione. Ha grandissima personalità, visione di gioco, cerca sempre di guadagnare campo e non ha difficoltà ad aiutare i compagni, ancora un po' di tempo e parleremo di uno dei centrocampisti più forti che abbiamo mai avuto in Italia".



Quindi il 2022 sarà il suo anno?



"Credo di sì, anche perché la Juve è in ripresa. Bisogna stare attenti ai bianconeri, non muoiono mai. Manuel è già un top, lo diventerà ancora di più".