Dal punto di vista tecnico può giocare ancora meglio - ha spiegato Stefano Pioli in conferenza stampa - e ha lavorato bene ed è stato pericoloso a Genova. Può essere un'arma in più per noi": Kevin Mirallas è una risorsa per la Fiorentina, che parte in seconda fila ma è pronta per far valere la propria qualità e quell'esperienza che può far la differenza in una squadra giovane come quella toscana. In cerca del rilancio dopo il declino vissuto nell'ultima stagione all'Everton e nella parentesi all'Olympiakos, ha esordito in maglia viola contro la Sampdoria - è arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla società inglese - ed è l'asso nella manica, a gara in corso ma, perché no, anche dal primo minuto, specialmente in tour de force come quello attuale.