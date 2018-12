Kevin Mirallas si vede ancora in maglia viola. L'attaccante belga, in prestito con diritto di riscatto dall'Everton alla Fiorentina, ha dichiarato a Sky Sport: "Lo dico sin da quando sono arrivato, spero che il mio futuro sia ancora qui. Spero che la società sia contenta di me e si possa arrivare a un contratto, ora sto bene e spero di giocare molti anni qui".

"Chiesa è un grande talento e un grande professionista. Ci sono giocatori che dopo una grande partita si perdono, invece lui è molto professionale e così può fare una grande carriera".