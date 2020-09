Si sa, la mamma è sempre la mamma, ma quella di Aleksey e Anton Miranchuk, i due gemelli sbocciati nella Lokomotiv Mosca, ha una marcia in più: fin da quando erano piccoli li ha seguiti da vicino, portandoli ai provini e credendo in loro. Oggi la donna racconta del passaggio di Aleksey Miranchuk all'Atalanta, dopo il forte interesse del Milan, e la realizzazione del suo sogno di giocare in Serie A. Elena Yurievna lo ha raccontato ai microfoni del canale Youtube Nobel: "Sono davvero contenta, ovviamente, aspettavamo questo evento da molto tempo".



UN SOGNO- "Meglio provarci piuttosto che non farlo e rimpiangere qualcosa. Siamo tutti molto felici, lo sosteniamo tutti. Un anno prima abbiamo avuto delle conversazioni a riguardo e quindi adesso siamo contenti abbia realizzato il suo sogno. Come madre posso solo che essere contenta".



GRANDE PASSO- "Ho le lacrime agli occhi. Ma sono lacrime di gioia e anche un po’ di ansia. È arrivato il momento in cui Aleksey deve fare questo passo e seguire il suo sogno”.