Nuova mossa del Crotone per rinforzare le corsie esterne. Il nome che piace da tempo, secondo Sportitalia, è quello dell’esterno classe ’95 Arkadiusz Reca, lo scorso anno in prestito alla Spal ma di proprietà dell’Atalanta.



La trattativa rischia però di protrarsi nel tempo poiché i bergamaschi, prima di occuparsi della cessione del laterale polacco devono risolvere alcune spinose questioni, sia in entrata che in uscita.