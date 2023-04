“La più amata dagli italiani” è stato un titolo che negli anni si sono contese bellezze nostrane come Lorella Cuccarini e Raffaella Carrà. Dovesse essere assegnato oggi, tra le papabili ci sarebbe di sicuro Miriam Leone. L’ex miss Italia, ora apprezzata e seguitissima attrice, è uno dei volti più noti dello star system del Belpaese e ha compiuto ieri 38 anni.



La catanese ha festeggiato con un post su Instagram in cui ringrazia i suoi followers e brinda con loro al traguardo raggiunto. Le sue foto sono sempre un piacere per gli occhi: da quelle in cui posa per i grandi marchi a quelle in cui si mostra struccata nel suo solito stile acqua e sapone che strega i suoi tanti ammiratori. Ecco la GALLERY della bellissima Miriam.