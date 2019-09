Che fine ha fatto Mirko Matteucci? I telespettatori di Propaganda Live se lo chiedono e finora non hanno ricevuto risposte. Il tifoso romanista, spalla del conduttore del programma di La7, Diego Bianchi (in arte Zoro), non si è visto venerdì nella prima puntata della nuova stagione. E sarebbe irreperibile dall'inizio dell'estate: sparito pure dai social network, dove l'ultimo suo tweet risale a fine giugno. Si tratta di un vero giallo o di un gioco per attirare l'attenzione e farsi un po' di pubblicità?