Kazuyoshi Miura, il calciatore più longevo ancora in attività, ha deciso di non fermarsi e proseguirà la sua esperienza nella seconda divisione portoghese a 56 anni suonati.



L'Oliveirense, infatti, dopo averlo accolto sei mesi fa ha annunciato il rinnovo di contratto per un altro anno. Così fino al 2024 il giapponese sarà ancora un giocatore professionista.