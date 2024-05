Mkhitaryan: 'All'Inter fino al 2026, poi si vedrà. Scudetto? L'ho aspettato a lungo, non tutti lo vincono a 35 anni'

Una lunga attesa ricompensata: "Vincere lo Scudetto a 35 anni non è da tutti". Parola diIl centrocampista armeno classe 1989 (35 anni compiuti lo scorso gennaio) è stato uno dei protagonisti della cavalcata dell'verso la seconda stella, conquistata nel Derby contro il Milan il 22 aprile.- Mkhitaryan, intervistato dalla tv pubblica armena, non ha nascosto la propria emozione: ". Non mi soffermerò su questo risultato. Per un calciatore di questa età è un po’ difficile giocare, cerco di riposarmi bene, di allenarmi bene, cerco di dare il massimo", riporta FcInterNews.it.

- Il mio primo obiettivo fin dall'infanzia era giocare nell'Arsenal, diventando un professionista, e l'ho raggiunto.. Vedrò se potrò giocare fino a quel momento, poi penseremo se continuare lì o altrove".- "Portando giocatori forti, la Saudi Pro League sta cercando di sviluppare il calcio e rafforzare il campionato, ma io vedo la cosa negativamente perché i soldi non sono importanti in questo sport. L'amore per il calcio è importante. Ho sempre avuto quell'amore sin da quando ho toccato la palla per la prima volta. Ho sempre amato il calcio per il gioco, non per i soldi. Quella porta per me è chiusa. Non discuto questa opzione e non voglio nemmeno farlo perché il livello del calcio europeo, il calore e l'atteggiamento dei tifosi sono completamente diversi".

- "Purtroppo non seguo molto il campionato, ma lo guardo il più possibile. Da sempre sono tifoso del Pyunik, la mia carriera è iniziata lì, so che adesso stanno attraversando momenti difficili. Quanto a mio figlio, deciderà lui se diventerà calciatore oppure no, non lo costringo a giocare a calcio. Quando ha toccato la palla per la prima volta, è stato lui stesso a volerla".