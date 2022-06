Anche la Lazio ha provato il colpaccio Mkhitaryan. L'armeno ieri ha deciso il suo futuro, scegliendo l'Inter e declinando il rilancio della Roma, che quindi saluterà uno dei protagonisti delle ultime due stagioni. Nel tira e molla di questi ultimi giorni, come rivela 'Il Messaggero', i biancocelesti hanno effettuato un tentativo per Mkhitaryan con un biennale da 2,8 milioni a stagione, puntando anche sull'intercessione dell'ex compagno Pedro. Lo spagnolo ha provato a convincere il trequartista, ma invano, dal momento che l'Inter gli ha offerto i 5 milioni richiesti e la possibilità di giocare in Champions. Un tentativo sfumato subito, con il nome del classe '89 che era tra i pochi nomi su cui Sarri e Tare erano d'accordo.