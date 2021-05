Con un post pubblicato sui propri profili social il trequartista della Roma, Henrik Mkhitaryan, ha svelato di aver avuto un colloquio con lo staff tecnico dell'Armenia in cui gli è stato comunicato che non sarà convocato per i prossimi impegni. La reazione del giocatore è però stata negativa e le motivazioni fornite sono state da lui definite: "non convincenti"



IL POST

“Con mia grande sorpresa, sono stato informato dallo staff della Nazionale armena che, per qualche motivo, non sono stato convocato per le prossime gare. Le ragioni che mi hanno fornito non mi convincono. Ma auguro comunque buona fortuna ai nostri ragazzi per le prossime partite”.