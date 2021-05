Come anticipato da Calciomercato.com la trattativa tra Mkhitaryan e la Roma per il rinnovo del contratto registra segnali positivi.l'armeno può ancora liberarsi, poi scatterà il rinnovo automatico. Le parole rilasciate ieri a Roma Tv però fanno ben sperareQuesta non è la Roma che vogliamo vedere, specie nel primo tempo. Abbiamo iniziato malissimo, meno male che nella ripresa abbiamo segnato. Potevamo vincere o perdere, abbiamo pareggiato, bastava quello. Per il prossimo anno spero che la squadra farà meglio. Partite così sono decisive.Un po' di freschezza, giocare due anni di fila non è facile. Anche un po' di esperienza, abbiamo una squadra molto giovane. Non ci sono scuse, dobbiamo studiare e andare avanti per i prossimi anni perché specialmente io voglio vedere questa squadra in più in alto possibile. Con questa città e con questi tifosi questa squadra deve essere tra le prime 4.