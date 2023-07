Intervistato da InterTv, il centrocampista armeno Henrik Mkhitaryan ha parlato della sua stagione, quella che sta per iniziare, con la maglia nerazzurra.



"Sono molto felice di iniziare la mia seconda stagione, sono pronto, sto aspettando i miei compagni per essere tutti insieme, giocare e raggiungere i nostri obiettivi. Il mio segreto? Sono i miei compagni che mi hanno sempre dato una mano. Ho fatto sempre il massimo per aiutare la squadra a vincere le partite, sono qui per giocare, per scrivere una storia in questo Club e sono pronto a farlo anche questa stagione. Siamo pronti a lavorare, a dare tutto per prepararci bene e iniziare al meglio".