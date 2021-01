E' uno dei grandi protagonisti della stagione della Roma, il valore aggiunto della squadra di Paulo Fonseca. Henrikh Mkhitaryan, anche quest'anno si sta dimostrando prezioso per i giallorossi, con 8 gol e 8 assist in 17 partite di campionato. Un contributo fondamentale per l'ex Arsenal, che mette tutti d'accordo. Il club giallorosso ha parlato con il suo agente Mino Raiola per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Ecco tutti gli aggiornamenti.