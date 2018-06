La Juve va in America, per l'MLS All-Star Game. Il 1 agosto al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta i bianconeri affronteranno i migliori giocatori del campionato americano: ci saranno anche gli ex Giovinco e Ibrahimovic.



PORTIERI - Brad Guzan (Atlanta United), Zack Steffen (Columbus Crew).



DIFENSORI - Francisco Calvo (Minnesota United), Laurent Ciman (LA Fc), Matt Hedges (Fc Dallas), Aaron Long (New York Red Bulls), Michael Murillo (New York Red Bulls), Michael Parkhurst (Atlanta United), Graham Zusi (Sporting Kansas City).



CENTROCAMPISTI - Miguel Almirón (Atlanta United), Ezequiel Barco (Atlanta United), Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps), Jonathan Dos Santos (LA Galaxy), Alberth Elis (Houston Dynamo), Ignacio Piatti (Montreal Impact), Alexander Ring (New York City Fc), Ilie Sanchez (Sporting Kansas City), Diego Valeri (Portland Timbers), Yoshimar Yotun (Orlando City Sc), Wilfried Zahibo (New England Revolution).



ATTACCANTI - Sebastian Giovinco (Toronto Fc), Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy), Josef Martinez (Atlanta United), Carlos Vela (LA Fc), David Villa (New York City Fc), Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls).