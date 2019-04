MLSers Issue #1 hits shelves tomorrow! #AvengersEndgame pic.twitter.com/OseOl3emCG — Major League Soccer (@MLS) 25 aprile 2019

Con un video, laha chiesto a diversi giocatori del campionato americano quale fosse il loropreferito. Si inizia con Zlatan, che non ha dubbi: "Hulk! Perché colpisce gli avversari come faccio io in campo". Come lui anche, attaccante di, come. Jozy, invece, sono per, con il loro. E gli altri? Da vedere in un divertente video.