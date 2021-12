Ricardo Pepi è pronto al grande salto. L'attaccante classe 2003 dei Dallas vuole lasciare l'MLS per sbarcare in Europa, dove ci sono diversi club che da tempo hanno acceso i riflettori su questo talento americano. Una delle società che lo segue da più tempo è il Wolfsburg, che in queste ultime settimane ha avviato i contatti provando la sterzata decisiva per portarlo subito in Germania.



SAMPDORIA - Nei mesi scorsi però era la Sampdoria ad aver fatto un'offerta per il giocatore in gran segreto. Prima del caos che ha coinvolto l'ex presidente Ferrero, i blucerchiati avevano messo sul piatto una proposta importante a livello economico ma che non raggiungeva i 15 milioni che chiedeva il Dallas. E non se n'è fatto niente.



BOLOGNA - Prima ancora, negli ultimi giorni di mercato estivo, il Bologna aveva praticamente in mano Pepi ma per prenderlo doveva prima cedere qualche giocatore. Alla voce incassi c'era uno zero tondo tondo, perché i vari Donsah, Poli, Palacio... erano andati via tutti a parametro zero. Il Bologna non riuscì a vendere più nessuno, e l'affare Pepi saltò definitivamente. Poi ci fu la cessione di Tomiyasu all'Arsenal per poco più di 18 milioni di euro nelle ultime ore dell'ultimo giorno di trattative. Ma a quel punto, era troppo tardi per rimettere tutto in piedi. Retroscena sul futuro di Pepi, pronto a sbarcare in Europa dopo essere stato a un passo dalla Serie A.