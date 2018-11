(Alessandro Bassi è anche su

Il 20 novembre del 1902 a Torino nasceva, uno dei più forti portieri italiani di sempre. Una vita nella– con cinque scudetti in bacheca – è stato il portiere della Nazionale italiana campione del mondo nel 1934.Come detto Combi nasce a Torino agli albori del XX secolo da una famiglia proprietaria di una distilleria di liquori. Sin da bambino Giampiero si appassiona al gioco del calcio, gioca sia portiere che ala sinistra nella società del Savoia, fondata da lui, dal fratello Maurizio e da altri compagni di giochi in Piazza d'Armi.. È talmente tanta la voglia di arrivare che si allena ogni giorno anche a casa, arriva ad inventare un suo personalissimo “esercizio”: calcia forte un pallone contro un muro e lo blocca quindi di rimbalzo con le mani. Da lui Agnelli parte per costruire una Juventus fortissima, imbattibile, capace di vincere scudetti in serie.. E dire che nel 1926 aveva pure pensato di smettere. È il fratello che lo racconta a Caminiti in un'intervista alcuni anni dopo. Combi agli inizi degli anni'20 gioca sì nella Juventus ma è anche impiegato nella distilleria di famiglia per la quale dovrebbe imbarcarsi in un viaggio di lavoro in America. Ne parla con la dirigenza juventina che lo convince a restare facendolo diventare a tutti gli effetti un calciatore, rimborsato per poter giocare. Da quel momento Combi sarà solo e soltanto un calciatore.Il debutto in prima squadra è traumatico. Il 5 maggio del 1922 piove a dirotto, il campo è una distesa di acqua e fango, il pallone schizza da una parte e dall'altra.. Quel numero, sette, ritorna nella carriera di Combi in un'altra sua “prima volta”. Trascorrono poco meno di due anni, aprile 1924, lo stadio è quello del M.T.K., a Budapest, l'avversaria la nazionale ungherese. Chiamato all'ultimo da Pozzo a sostituire l'infortunato De Prà,. Insomma, due esordi da brividi, due esordi che avrebbero potuto stroncare la carriera a chiunque, non a Combi. Da quelle esperienze terribili Combi riparte più forte e determinato verso straordinari successi.Come bene ricorda Mario Parodi nell'antologica storia della Juventus in piemontese A-i é gnun ëd pì che noi!, scritta da importanti firme e appena pubblicata da Bradipolibri Editore, Giampiero Combi ha una statura non proprio da portiere, ma “vi sopperisce con incredibili doti di scatto e agilità tanto da meritare il soprannome di “fusetta”(razzo in dialetto piemontese). Sicura la sua presa, perfetto nelle uscite, maniacale nella cura della divisa: un maglione bianco sostituito durante l’intervallo per essere sempre elegante, splendido nella visibilità”. Non solo.Dalle pagine di un vecchio articolo di Alberto Fasano scritto nel 1975 per Hurrà Juventus e ripreso nel libro Di punta e di tacco. Volume 1 di Stefano Bedeschi leggiamo che Combi aveva anche la passione per le automobili, tanto che con lo stipendio percepito dalla Juventus si era comprato una fiammante Lancia carrozzata Pininfarina rossa dacapottabile con la quale voleva partecipare alla Mille Miglia, ma la Juventus pose un netto rifiuto.Tante le passioni extra calcistiche di Combi, dai vestiti alle automobili, ma anche una serietà professionale esemplare., primo elemento di quella litania “Combi, Rosetta, Caligaris...” che avrebbe accompagnato generazioni intere di tifosi e appassionati.. Eppure quel Mondiale Combi non lo avrebbe neppure dovuto giocare. Aveva già deciso di lasciare il calcio, l'indomani del quarto scudetto consecutivo vinto dalla Juventus di Carcano, suo quinto personale. A poco più di un mese dall'inizio della Coppa del Mondo Ceresoli, il portiere scelto da Pozzo per essere il titolare della Nazionale si rompe un braccio. Pozzo ci mette poco a decidere di affidare quella maglia a Combi. È sempre Fasano che racconta di quando tutta la squadra Azzurra si ritrova attorno a Ceresoli:“Ci fu un attimo di sgomento generale. Pozzo si guardò attorno smarrito. Poi girò gli occhi verso Combi e lo fissò intensamente. A Combi tremavano le gambe dalla paura e dall'emozione: aveva già capito tutto. (…) Fece un cenno d'assenso con il capo e uscì fuori dalla stanza. Corse fuori, si appartò in un angolo e cominciò a singhiozzare come un bambino.”. Si allenò duramente per farsi trovare ancora una volta pronto e fu un mese entusiasmante:. Nessun ripensamento, nessuna titubanza.Era tempo di andarsene da vincente, con il ricordo migliore del suo essere stato grandissimo portiere.