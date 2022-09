Alla soglia dei 33 anni,. Sul centrocampista è da registrare unche vorrebbe tesserarlo dadopo che. La squadra dideve fronteggiare diversi stop: dae potrebbe dunque tornare sul mercato per un usato sicuro. E Poli farebbe al caso del club emiliano.- Viene da una stagione discreta in Turchia conUna scelta di vita fatta dopo l’addio controverso ai rossoblù, squadra che lasciava da capitano. Ora però il richiamo dell’Italia si fa forte, come. Il Modena non ha iniziato bene, èe avrebbe bisogno di rinforzi.Il ritorno in Liguria però non si è concretizzato. Proprio con i blucerchiati era partita la sua carriera, un percorso che sembrava indirizzato a renderloma che, complici infortuni e stop vari, è stato spesso frenato.- Il culmine della carriera di Poli sono stati i suoi, la squadra per cui ha sempre tifato. Cresciuto inseguendo l’idolo, ha disputato anche, trovando anche la rete e sfiorando la convocazione alla. Il centrocampista di Vittorio Veneto era partito dale subito si era fatto notare dalla Samp che se lo era assicurato. Qui era diventato il fiore all’occhiello del vivaio blucerchiato. In anni in cui si producevano talenti come. Allora la sua carriera pareva in decollo. L’interesse della Juve, il prestito al Sassuolo e il ritorno a casa per due degli anni più altalenanti della storia delle Samp.. Quindi l’Inter con la rivoluzione mancata di Gasperini e il Milan. Centonove presenze, tre gol e tanta fatica per i colori amati da sempre. A Bologna 4 anni in cui era diventato bandiera e capitano, prima dell'addio polemico. Ora che si appresta ala voglia di ricominciare: che sia a Modena o altrove, Poli ha ancora da dare al calcio italiano.