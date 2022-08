Nuovo rinforzo in arrivo per la fascia mancina del Modena. La società emiliana ha comunicato ufficialmente di aver tesserato Abdoul Razack Guiebre.



Nato in Burkina Faso nel 1997 ma trasferitosi in Italia a 4 anni, Guiebre è un esterno sinistro di spinta, abile a giocare sia sulla linea dei centrocampisti che su quella dei difensori. Arriva a titolo definitivo dal Monopoli, dove a disputato gli ultimi due campionati di C.

Il suo arrivo dà di fatto il via libera alla partenza di Paulo Azzi, laterale brasiliano conteso in A da Spezia e Atalanta.



Questa la nota con cui il Modena ha comunicato l'ingaggio del giocatore: "Abdoul Razack Guiebre è ufficialmente un giocatore del Modena F.C. E’ stata completata tutta la procedura riguardante il tesseramento e il calciatore, classe 1997, arriva a titolo definitivo dal Monopoli. Il neo gialloblù ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno il benvenuto a Guiebre che in carriera ha indossato le maglie di Rieti, Rimini, Meldola e della nazionale del Burkina Faso".