Determinante in Serie C, per la promozione dello scorso anno del Modena. Paulo Azzi è stato un vero e proprio motorino per la squadra di Attilio Tesser, un esterno da sei gol e sei assist nella cavalcata verso la Serie B dei Canarini. E ora, quella categoria che ha contribuito a conquistare, potrebbe salutarla dopo appena un paio di presenze. Intorno ad Azzi, infatti, si è creato molto interesse in ottica mercato. Con l'Atalanta in prima fila, ma non solo...



C'È LO SPEZIA - Nelle scorse settimane i nerazzurri hanno avviato dei contatti con la dirigenza emiliana per portare subito a Bergamo il classe '94. Otto milioni di euro la richiesta del Modena, troppi per l'Atalanta che voleva chiudere l'operazione intorno ai due/tre milioni con l'aggiunta dei cartellini di Panada e Cittadini, di proprietà della Dea ma in prestito al Modena in questa stagione. Sfumata questa trattativa, c'è stato l'inserimento dello Spezia, che sta tentando di riportare in Liguria l'italo-brasiliano, dopo l'esperienza di fine 2015. Contatti concreti e voglia di chiudere l'affare, Azzi è pronto al doppio salto.