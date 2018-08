L'Inter vuole Luka Modric, ma il piano parte da lontano, più precisamente dalla Cina. Il piano è quello di prenderlo all’Inter spalmando l'ingaggio su quattro anni, ma poi farlo volare quando non più utile ai nerazzurri in Cina, nel Jiangsu Suning per chiudere la carriera. Ma c'è di più perchè secondo il Corriere dello Sport il colosso di Nanchino ne farebbe il suo testimonial mondiale e aiuterebbe al pagamento dello stipendio esattamente come fa Fca con lo juventino Cristiano Ronaldo.